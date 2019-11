Alternanza scuola-lavoro: al via il bando per le imprese che incentiva l’inserimento degli studenti

GROSSETO – Luca Bilotti, responsabile dei Servizi di promozione e sviluppo del territorio della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, ha incontrato nella sede dell’istituto Isis Leopoldo II di Lorena un gruppo di titolari di ristoranti ed hotel delle province di Grosseto e Livorno.

Nell’incontro Bilotti ha comunicato la pubblicazione del bando a favore delle imprese per incentivare l’inserimento di giovani studenti della scuola secondaria di secondo grado in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già Alternanza scuola/lavoro)”. La Camera di Commercio vuole infatti assumere un ruolo ancora più attivo nella promozione delle attività di orientamento al lavoro e alle professioni: a questo scopo intende avvicinare le imprese e gli studenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e ad altre iniziative/attività finalizzati da un lato allo sviluppo di una maggiore consapevolezza negli studenti delle proprie attitudini e competenze per una scelta professionale post diploma che valorizzi il più possibile la propria vocazione personale e dall’altra al potenziamento del sistema economico locale.

Il bando offre la possibilità di assumere per un mese uno studente in stage e per ogni studente che deve svolgere almeno 40 ore settimanali l’istituto scolastico riceve un contributo di 600 euro.