GROSSETO – Si sono divertiti, i vandali. Si sono divertiti a spaccare gli specchietti delle auto parcheggiate nella via. Un divertimento malsano, che ha causato ingenti danni a molti cittadini. «Ci hanno spaccato gli specchietti di entrambe le auto» racconta Barbara amareggiata ed esterrefatta. Le auto erano parcheggiate in via de Barberi, a Grosseto, e la mattina di venerdì sono state trovate così, con gli specchietti ciondolanti. «In passato era capitato che li rubassero – racconta un altro cittadino – questa volta invece li hanno solo rotti, per divertimento».

