Pugilato, Gabriele Crabargiu della Fight Gym ai campionati Italiani Junior

GROSSETO – Anche un talento della Fight Gym alle finali Junior che si svolgeranno questo fine settimana a Roma. All’evento parteciperà il quindicenne Gabriele Crabargiu, già campione italiano e bronzo europeo schoolboy, nella categoria 46 kg.

Il pugilino sta completando minuziosamente la preparazione nella palestra di via Della Repubblica insieme ai numerosi giovani che crescono guidati da Raffaele D’Amico e dal suo staff; obiettivo la conferma del titolo in questa categoria superiore, in previsione di traguardi più importanti in campo continentale. Il presidente Amedeo Raffi che come al solito non farà mancare la sua presenza, guarda intanto agli impegni della settimana successiva che prevedono la partecipazione dei massimi esponenti della palestra gli elite Halit Eryilmaz nei kg. 56 e Rier Gabriel Garcia Pozo nei kg 69 alla fase regionale degli assoluti di Borgo San Lorenzo dove dovranno guadagnarsi l’accesso alla fase finale prevista per dicembre a Roma.

Prosegue così al meglio l’intensa attività della Fight Gym Grosseto ai vari campionati di settore indetti a fine anno dalla Federazione Pugilistica Italiana; da ricordare in campo giovanile la conquista di un argento e un bronzo ai campionati italiani Schoolboys con Jonathan Pisano nei 105 kg e Bilal Hamid nei 62.