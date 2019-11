Pranzo e torneo di burraco solidali al Bagno Moby Dick: l’incasso sarà devoluto all’Aipd

GROSSETO – Un bel gesto di solidarietà per una delle onlus più conosciute della provincia. Il Bagno Moby Dick di Marina di Grosseto e il Burraco Grossetano hanno organizzato per sabato 16 novembre un pranzo ed un torneo per raccogliere fondi a favore della sezione grossetana dell’Aipd, che il mese scorso aveva subito il furto di una somma di denaro. Cuochi d’eccezione per l’evento saranno proprio i ragazzi speciali dell’associazione grossetana, quasi tutti studenti o diplomati all’istituto alberghiero e già pratici di ristorazione proprio grazie al Moby Dick, con cui collaborano da anni.

E’ possibile prendere parte solo al pranzo (18 euro) o solo al torneo (6 euro). Per informazioni Simone 338 5842158 (pranzo) o Mario 338 5231935 (burraco).