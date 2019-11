Malore in strada: arresto cardiaco per un uomo. Il cuore riparte grazie ai soccorsi. Gravissimo

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si è accasciato a terra, colto da malore; quando l’ambulanza della Croce rossa con l’infermiere del 118 è arrivata, dopo poco, l’uomo era già in arresto cardiaco. Sono state le manovre di rianimazione degli operatori sanitari a far ripartire il cuore dell’uomo.

L’anziano, 83 anni, si è sentito male questa mattina, in via Mazzini, a Castiglione della Pescaia. L’uomo è stato intubato e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 3. Le condizioni sono gravi.