Gea e Le Rocce rinsaldano gli accordi, obiettivo la crescita del basket e dei giovani talenti

GAVORRANO – Dopo il positivo primo anno di collaborazione, in un’ottica di crescita del basket provinciale, alla ricerca di nuove proficue sinergie, la Gea Basketball Grosseto e l’Asd Le Rocce Bagno di Gavorrano hanno voluto sottoscrivere un accordo ancora più stretto che prevede lo scambio di giocatori, come quello che ha portato Thomas Rocchiccioli in maglia biancorossa. Il presidente David Furi ha incontrato la presidentessa Livia Creti con il suo direttore societario Mariano Salvadori e il responsabile tecnico-organizzativo Stefano Menichetti hanno deciso di condividere un progetto, unendo risorse umane, idee ed esperienze. Soddisfazione massima è stata espressa dalle due società, che proveranno a percorrere assieme un nuovo iter per la crescita del basket in provincia di Grosseto, in un’ottica di valorizzazione del centro minibasket di Gavorrano.

«Sono molto contento di questo accordo – sottolinea il presidente della Gea David Furi – Dopo un primo anno di collaborazione siamo arrivati alla volontà di dare vita ad un progetto innovativo. Voglio ringraziare la presidenza delle Rocce, nella persona di Livia Creti e di suo marito Mariano Salvadori. Un grazie particolare al “deus ex machina”, l’amico Stefano Menichetti. Con lui potremo sicuramente raggiungere traguardi ambiti. Ci aspettano tanto lavoro e problematiche che nessuno ancora conosce, ma sono certo che la volontà comune ci condurrà lontano».