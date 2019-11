Follonica Basket sconfitto anche in casa, Under 18 corsari contro l’Unione Livorno

FOLLONICA – Prima sconfitta casalinga per l’Ottica Bracci Follonica Basket nella quarta di andata del campionato di Promozione, sconfitta 40-62 dalla capolista Chimenti.

Buon inizio dei follonichesi privi di capitan Scorza ma lucidi a chiudere 15-14 il primo quarto.

I secondi 10’ vedevano un Chimenti Livorno più presente in campo che riusciva a prendere un vantaggio di 4-6 punti e con il Follonica non riuscire a concretizzare i liberi per chiudere in svantaggio sul 24-34.

Nel terzo quarto locali meglio in difesa che in attacco con troppi errori che contribuiscono a far dilatare il gap passivo fino al 32-49 di fine parziale.

Ancora errori dalla lunetta e scarsa precisione al tiro da parte dei maremmani che spianano la strada al definitivo 62-40 della capolista, che porta via due punti pur non avendo giocato al meglio delle sue chance. Sempre in casa il prossimo impegno dell’Ottica Bracci: domenica 10 novembre alle ore 18 c’è la neopromossa Dinamo Rosignano.



Follonica: Franzoni, Staccioli, Maestrini, Conedera, Fedi, Marta, Nocciolini, Anastasi, De Stefano, Cerbai, Antoniotti. All. Todeschini.

Chimenti Livorno: Settinara, Civitarese, Bernini, Vaccai, Mazzoncini, Gentili, Silvestri, Vanni, Pappalardo, Marrai, Bongi, Invernazzi . All. Invernizzi.

Risultati quarta di andata: Stagno Livorno-Jolly Livorno si gioca il 7 novembre, Ponsacco-Us Livorno 85-52, Piombino-Grosseto 67-83, Pisa-Rosignano 50-48, Dinamo Rosignano-San Vincenzo 46-38 riposava Volterra

Classifica: Chimenti Livorno 8, Volterra, Stagno, Grosseto e Ponsacco 6, Pisa e Rosignano 4, Follonica, Dinamo Rosignano e US Livorno 2, Jolly Livorno, San Vincenzo e Piombino 0 (Stagno e Jolly una gara in meno).



Bilancio in parità per l’ASD Follonica Basket con le sue 2 squadre Under. I primi a scendere in campo sono stati gli Under 13 di Porciani e Pietrafesa nella seconda giornata di andata della prima fase contro il Piombino. che prevale con un 73-15 che ha mostrato la differenza tecnica e fisica tra le due squadre. Gara tutta in salita per i baby follonichesi, nei primi dieci minuti sotto di diciassette punti e quasi sempre in affanno, complice la panchina lunga dei rivali, visibilmente più esperti.

Follonica: Cacialli, Ruffinato, Ciaffarafà, Tosi,Cenerini, Mendozza, Signorini, Anselmi, Martini, Battaglini, Pucci All. Pietrafesa

La partita Gea Grosseto-Elba è stata rinviata al 27 novembre.

Prossimo turno: Piombino-Elba, Follonica-Gea Grosseto 13 novembre ore 18.30.

Classifica: Piombino 4, Elba 2, Follonica e Gea Grosseto 0.

Buone notizie dal campionato Under 18 Silver con i ragazzi di Vichi e Pietrafesa che sconfiggono 67-63 l’Unione Sportiva Livorno in terra amaranto nella seconda giornata di andata della prima fase. Buona partenza degli azzurri, bravi a far circolare la palla, ma i labronici rispondono con due triple da applausi e quasi agganciano i rivali: 18-16 la chiusura del primo parziale. Prime rotazioni nel secondo tempo ma il Follonica va in difficoltà e i locali ne approfittano portandosi sul 34-24; qualche sostituzione e gli ospiti tornano avanti per 39-38.

Il terzo quarto vede le due squadre sbagliare molto in fase realizzativa; livornesi a fine quarto in testa per 49-47.

Ultimo parziale in equilibrio ma il Follonica sfrutta meglio le palle vaganti e si spinge sul + 4, mantenendolo fino al definitivo 67-63. Grande tenuta fisica ma anche mentale per i maremmani proprio nei momenti più critici.

Prossimo turno in casa sabato 9 novembre alle ore 18.30 in casa contro la Fides Livorno in una partita ampiamente nelle possibilità dei ragazzi azzurri.

Follonica: Petri 10, Bartolozzi 5, Bifolco, Bianchi 22, Marchi , Ranieri 9, Vichi 11, Fusco 5, Cornacchini 2, Bagnoli 3, Biagetti . All Vichi Vice Pietrafesa.

Altri risultati: Fides Livorno-Invictus Livorno rinviata a data da definire, Argentario-Orbetello rinviata a data da definire, Piombino-Rosignano 71-59, Arcidosso-Pielle 74-53.

Prossimo turno: Follonica-Fides Livorno, Pielle Li-US Li, Arcidosso-Piombino, Orbetello-Rosignano, Invictus Li-Argentario.

Classifica: Follonica e Piombino 4, Argentario, Arcidosso, Fides Li e US Li 2, Invictus Li, Rosignano, Orbetello e Pielle Li 0 (Fides, Invictus, Argentario e Orbetello 1 gara in meno).