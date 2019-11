Computer gratuiti per associazioni di volontariato, scuole e parrocchie: ecco come fare richiesta in tribunale

GROSSETO – Pc completi o anche solo alcune parti. Potranno farne richiesta associazioni di volontariato, enti no profit, parrocchie o scuole. Si tratta del materiale informatico che verrà dismesso dal tribunale di Grosseto. Sul sito del tribunale si legge che l’avviso è rivolto alla «Croce Rossa Italiana e tutti gli organismi di volontariato, di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia e all’estero per scopi umanitari, nonché le istituzioni scolastiche o, in subordine, gli enti no-profit, quali onlus, pro loco, parrocchie, ecc… che il materiale informatico di cui all’allegato elenco (a questo LINK) è destinato alla cessione gratuita».

Nell’elenco ci sono pc Olivetti, Acer, Olidata e tante altre marche, con il costo originario e lo stato di conservazione. Alcuni anche nuovi. Gli enti interessati possono inviare entro il 15 novembre all’indirizzo di posta elettronica prot.tribunale.grosseto@giustizia.it la loro disponibilità a ricevere il materiale precisando la tipologia e la quantità. La commissione per la dismissione dei beni provvederà all’esame delle richieste, pubblicandone l’esito su questo stesso sito. «Nel caso in cui le richieste fossero superiori alla disponibilità del materiale, queste verranno prese in considerazione in base alla data in cui sono pervenute a questo ufficio»