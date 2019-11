Celebrazioni per il IV novembre: appuntamento a Massa con la festa delle Forze armate

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima le celebrazioni per la giornata del IV novembre, anniversario della vittoria e festa delle Forze armate, si svolgeranno domenica 10 novembre. Infatti è consuetudine che questa festa venga celebrata quando è giorno festivo altrimenti, come in questo caso, nella domenica successiva.

Il programma prevede domenica alle 9 nella Chiesa di Nostra signora di Fatima, viale Risorgimento (zona Monacelle – dietro capolinea degli autobus), la messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Alle 10 in piazza Garibaldi il raduno delle autorità, delle rappresentanze, dei cittadini e formazione del corteo che si dirigerà al Parco della rimembranza con la deposizione alle 11 di una corona di alloro al monumento a Giuseppe Garibaldi, pregevole opera realizzata nel 1904 dello scultore romano Ettore Ferrari, autore di monumenti e busti presenti in molte città italiane, legati ai suoi ideali di libertà e testimonianza della storia del Risorgimento. Alle 11.30 ci sarà la deposizione di una corona di alloro ai caduti di tutte le guerre nella cappella votiva nel cimitero comunale e l’intervento del sindaco Marcello Giuntini.

Durante l’iniziativa sarà presenta la Banda di Massa Marittima. In caso di pioggia la celebrazione si terrà nella sala del Palazzo dell’Abbondanza (via Goldoni).