Al via “Oltre idea sposi”, la due giorni dedicata al matrimonio. Sfilate, show cooking e degustazioni

GROSSETO – Nei giorni 9 e 10 novembre torna ‘Oltre idea sposi’, la manifestazione dedicata al settore delle cerimonie giunta alla sua sesta edizione. Cinquanta stand coloreranno a festa il padiglione espositivo mettendo in vetrina i migliori servizi e prodotti per una cerimonia da favola, nelle location da sogno situate in uno scenario naturale tra i più belli al mondo: la Maremma.

Grazie ad ‘Oltre idea sposi’ il visitatore, che potrà accedere all’area fieristica gratuitamente e parcheggiare la propria auto nell’ampio parcheggio situato in prossimità del padiglione espositivo, riceverà ogni tipo di informazione per una cerimonia fatta su misura e concludere

contratti direttamente presso gli stand delle aziende espositrici.

Due giornate da trascorrere in completo relax nel Centro Fiere Grossetano, per assistere in un ambiente elegante e suggestivo ai numerosi eventi in programma. “‘Oltre idea sposi’ – commenta il presidente di Grossetofiere Andrea Masini – è l’ultima manifestazione organizzata da Grossetofiere nel 2019, e la custodiamo come un gioiello di famiglia che va ad impreziosire un palinsesto fieristico variegato e completo. Sicuramente non è redditizia, in quanto è ad ingresso gratuito e a tariffe molto vantaggiose per gli espositori. Ma con questa manifestazione, in un momento di recessione come quello che sta attraversando la provincia grossetana, Grossetofiere più che mai vuole essere presente accanto agli imprenditori locali, organizzando iniziative rivolte a promuovere su ampio raggio le loro attività”.

Sarà ricco e divertente il programma degli eventi collaterali, con intrattenimenti musicali, degustazioni ed il palinsesto sarà impreziosito nella giornata domenicale da tre sfilate di moda. Novità assoluta per questo edizione sarà l’ampio spazio dedicato alle cerimonie kids, con

tanti intrattenimenti ed eventi per il mondo dei bambini.

Nel salotto di Grossetofiere, che nasce dalla stretta collaborazione di Grossetofiere con l’Associazione italiana sommelier delegazione di Grosseto, si potranno degustare gratuitamente i migliori spumanti prodotti da prestigiose aziende locali.

“‘Oltre idea sposi’ ci rende molto orgogliosi del nostro lavoro abbiamo visitato altre manifestazioni simili organizzate in Toscana, ma nessuna di questa è curata come la nostra. “Oltre idea sposi” è una manifestazione per tutti, con tutte le comodità per accedere al padiglione fieristico, anche in caso di cattivo tempo, lasciando la propria auto all’interno del Centro Fiere, naturalmente tutto gratuitamente”.

La fiera sarà aperta al pubblico con i seguenti orari, sabato 9 novembre dalle 14,30 alle 20, domenica 10 novembre dalle 11 alle ore 20.

IL PROGRAMMA

AREA EVENTI

SABATO 9 NOVEMBRE

ore 14.30 Apertura della Manifestazione

ore 16 Inaugurazione ufficiale (PIANO TERRENO) – Taglio del nastro alla presenza delle autorità locali

ore 16.30/17 Introduzione musicale (PIANO TERRENO) a cura di Valentina Toni e Luca Gilberti

ore 17.30/18.15 Cerimoniale di un Matrimonio (PALCO PRIMO PIANO) a cura dell’Istituto alberghiero Leopoldo II di Lorena

ore 19 Arte pasticcera, dimostrazione pratica (PIANO TERRENO) a cura del Consorzio produttori Latte Maremma

ore 20 Chiusura della manifestazione

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019

ore 11 Apertura della manifestazione

ore 12 Show cooking (PIANO TERRENO) a cura di Associazione Feder Cuochi Grosseto

ore 15.30/16.15 Sfilata di abiti da sposa (PALCO PRIMO PIANO) a cura dell’Atelier Mara Spose

ore 16.15/16.30 Intrattenimento musicale “note d’autore”

ore 16.45/17.45 Sfilata di abiti da sposa (PALCO PRIMO PIANO) a cura di Annalisa Atelier

ore 18/18.45 Sfilata di abiti da uomo (PALCO PRIMO PIANO) a cura di Toscano Alta Sartoria

ore 19 Show Cooking (PIANO TERRENO) a cura di Associazione Feder Cuochi Grosseto

ore 20 Chiusura della Manifestazione

AREA KIDS (PRIMO PIANO)

SABATO 9 NOVEMBRE 2019

ore 16 Laboratorio di Inglese per bambini dai 4 anni in poi presso Stand Pingu’s English School

ore 16 Lettura animata e Laboratorio creativo per bambini dai 3 anni in poi presso Stand Madama Dorè

ore 17.30 Danza Cuore a Cuore a cura della Palestra Pink Lady

ore 18 “La Valigia per il Parto” a cura della ostetrica Lucia Nardi

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019

ore 11 “I benefici dell’allattamento” a cura della ostetrica Lucia Nardi

ore 11.30 Lettura animata e Laboratorio creativo per bambini dai 3 anni in poi presso Stand Madama Dorè

ore 16 Laboratorio di inglese per bambini dai 4 anni in poi presso Stand Pingu’s English School

ore 18 “La valigia per il parto” a cura della ostetrica Lucia Nardi

Eventi permanenti in fiera

Associazione italiana sommelier delegazione di Grosseto con i migliori spumanti locali in degustazione per i visitatori.