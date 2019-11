Al Senzuno il big match col Montemazzano, il Seggiano impatta e perde la vetta

GROSSETO – C’era attesa, in particolare, per il big match dell’Elite nord che metteva a confronto l’ambizioso e sorprendente Montemazzano, quattro vittorie in altrettanti match da matricola tra Coppa e campionato, e i tre volte campioni provinciali del Senzuno. La squadra follonichese vince 2-1, vendica la sconfitta in Coppa e dimostra di essere ancora la formazione più forte tra gli amatori, anche se il gap appare ridotto. Il Montemazzano è raggiunto al secondo posto dal Massa, che travolge un Chiusdino apparso sottotono, e dal Gavorrano, che firma il blitz a Boccheggiano. Il derby Ribolla-Torniella finisce 1-1, risultato che rallenta la corsa di entrambe. Primo successo stagionale per la Disperata Scarlino che piega all’inglese il Venturina.

Nel girone sud non si ferma la corsa del Paganico, che stavolta supera nella partita più attesa la New Team Marsiliana con un pittoresco 4-2. Imbattuto anche il Seggiano, che però perde la leadership dopo il pareggio interno ricco di reti con il sempre ostico Montemerano. Unico segno X di un turno in cui il fattore campo pesa e molto. L’Argentario sale a quota 6 dopo il successo su un Granducato che dopo l’esordio super colleziona il secondo ko consecutivo. A quota 6 anche l’Etrusca Vetulonia, che dopo la Polverosa. Infine l’Alberese: prima affermazione in campionato per il team del Parco, di misura con il Sant’Angelo.

Elite nord

Terza giornata

Massa-Chiusdino 3-0

Montemazzano-Senzuno 1-2

Disperata-Venturina 2-0

Boccheggiano-Gavorrano 2-3

Ribolla-Torniella 1-1

Riposa: Atletico Grosseto

Classifica

Senzuno 9

Montemazzano 6

Massa 6

Gavorrano 6

Torniella 5

Ribolla 4

Chiusdino 3

Disperata 3

Boccheggiano 1

Atletico Grosseto 0

Venturina 0

Elite sud

Terza giornata

Seggiano-Montemerano 2-2

Alberese-Sant’Angelo 1-0

Etrusca Vetulonia-Polverosa 2-0

Paganico-New Team 4-2

Argentario-Granducato 3-1

Magliano-Campagnatico rinviata

Classifica

Paganico 9

Montemerano 7

Seggiano 7

Etrusca Vetulonia 6

Argentario 6

New Team Marsiliana 4

Alberese 4

Granducato 3

Polverosa 3

Magliano 0

Campagnatico 0

Sant’Angelo -1