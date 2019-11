GAVORRANO – Nel capoluogo minerario nasce il “giardino verticale” con terrazzamenti in legno e piante ornamentali, proprio dove fino a poco tempo a regnare era il degrado. Parliamo dell’area verde sopra la “palestra” sotto il belvedere di piazza della Resistenza che, dopo il crollo parziale dei vecchi bagni pubblici un anno fa era stata riqualificata e messa in sicurezza (nella foto sotto l’area prima dell’intervento).

«Per carità – commenta il sindaco Andrea Biondi -, non voglio glorificare nessun lavoro basilare, ma certamente è un passo in avanti per un migliore decoro urbano, rispetto al “rovicciaio” incolto e carico di rifiuti decennali accumulati negli anni e gettati dalla sovrastante piazza. Una scarpata che pulimmo personalmente con la giunta comunale e qualche volontario la scorsa estate, rimanendo sconcertati dalla quantità di spazzatura presente sotto la vegetazione. Spero in un maggior rispetto, ci serve una rivoluzione culturale per il recupero del senso civico se vogliamo vivere in un luogo migliore. Non sarà per nulla facile – conclude – , ma ci proviamo».