GROSSETO – Cade a San Giovanni Valdarno la Juniores di mister Angeli, mentre gli Allievi battono il Gracciano in casa per 5-0. Risultati positivi anche per le due formazioni dei Giovanissimi, impegnati sul campo del Massa Valpiana e in casa contro il Venturina. Ecco come sono andate le gare del fine settimana.

JUNIORES NAZIONALI: Sangiovannese-Us Grosseto 4-1

di 13 Galleria fotografica Settore giovanile Grosseto









Cadono a San Giovanni Valdarno i ragazzi della Juniores nazionale. Brutta partenza del Grosseto che subisce in 17’ un uno due micidiale, figlio di disattenzioni, e che per larghi tratti del primo tempo subisce il dominio avversario. Nella ripresa, dopo 3’, arriva il terzo gol della Sangiovannese: punizione di Romanó e palla in fondo alla rete. I biancorossi cercano di reagire trovando con Riitano un bel gol, ma gli sforzi non bastano e nei minuti di recupero arriva anche il 4-1 finale.

ALLIEVI REGIONALI: Us Grosseto-Gracciano 5-0

Tornano alla vittoria i ragazzi di mister Consonni, al termine di una partita mai stata in discussione. Lunga la lista degli indisponibili: Comi, Cristinzio, Speroni, Valente, Stefi e Trombini. Al 6′ Grosseto già in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il colpo di testa di De Michele è intercettato con un braccio da un difensore ospite: rigore che Filippi trasforma spiazzando Terrosi. Secondo calcio di rigore che Torti realizza con freddezza. Al 36′ cala il tris il Grosseto, al termine di una tipica azione dei biancorossi. Pallone spostato velocemente da destra a sinistra, con Mema che va al cross, sponda di testa di Torti per Salvadori che infila Terrosi da distanza ravvicinata. Al 66′ poker dei torellini: perfetta punizione di Lucattini e stacco vincente di De Michele, primo gol stagionale per lui, che con perentorio colpo di testa batte Terrosi con palla che si infila sotto la traversa. Al 71′ ultima marcatura della partita. Lucattini serve Di Chiara rapido a girarsi in area e a infilare il neo entrato Dibra, con un bel tiro incrociato. Anche per lui prima rete del campionato. Al 74′ esordio stagionale per il 2005 Passalacqua, che sostituisce Cerulli. Finisce il match con il Grosseto che si conferma terza forza del campionato e domenica prossima sarà di scena nella difficile trasferta a San Casciano.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A: Massa Valpiana-Us Grosseto 0-3

Nonostante il campo pesante i Grifoncini di mister Pieri la spuntano su un buon Massa Valpiana. Partita subito in discesa, dopo appena 4’, con il rigore guadagnato e trasformato da Tenci. Al 19’ azione in area del Massa Valpiana: sulla respinta di Pompo il più lesto è Benetello che ribadisce in rete portando il punteggio sul 2-0 per gli ospiti. Nella ripresa, dopo appena 5’, ci pensa il solito Tenci a chiudere la partita con un preciso diagonale.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI B: Us Grosseto-Venturina 2-2

Una bellissima partita tra due buone squadre attrezzate per vincere il campionato. Sotto una pioggia battente parte forte il Grosseto che, dopo pochi minuti, sfiora il vantaggio con un tiro di Steri dai venti metri ben parato da Pallini. Dopo un primo tempo equilibrato la ripresa si apre con il vantaggio biancorosso, al 10’, che porta la firma di Pimpinelli. Il Venturina non ci sta e due minuti dopo pareggia con il colpo di testa di Barlettani. I padroni di casa cambiano marcia e alla mezz’ora passano nuovamente in vantaggio con il colpo di testa di Palombo. Nel recupero arriva però il rigore di Massini a stabilire la definitiva parità.

JUNIORES NAZIONALI: Sangiovannese-Us Grosseto 4-1

SANGIOVANNESE: Berti, Masi, Bianchi, Vannini, Bindini, Pruneti, Lorenzoni, DiMare, Romanó, Giannini, Fantoni. A disp. Beni, Galilei, Bruno, Di Mella, Tiranno, Bencini, Forni, Garramane, Pagni. All.Pallari.

GROSSETO: Mileo, Chelini, Tropi, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Riitano, Cerretti, Bojinov, Rosi, Pratesi. A disp. Coppola, Fattoi, Lupo, Pineschi, Ottaviani, Palmieri, Meacci, Guazzini, Yildiran. All. Angeli.

RETI: 7’ Fantoni, 17’ Fantoni, 3’st Romanó, 9’st Riitano, 46’st Bencini.

ALLIEVI REGIONALI: Us Grosseto-Gracciano 5-0

US GROSSETO: Bocchi, Angiolini, Mema, Filippi, Cerulli, De Michele, Falconi Lucattini, Torti, Salvadori, Columbu. A disposizione: Laudicino, Solari, Passalacqua, Testa, Papini, Bruni, Franceschini, Cargiolli. All. Consonni.

GRACCIANO: Terrosi, Frati, Peculi, Corbinelli, Prosperi, Bolognesi, Cigna, Conforti, Mattei, Shity, Clementucci. All. Valenti

RETI: 6′ rig. Filippi, 28′ rig. Torti, 36′ Salvadori, 66′ De Michele, 71′ Di Chiara.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A: Massa Valpiana-Us Grosseto 0-3

MASSA VALPIANA: Pompo, Fontani, Poli, Vannetti, Sani, Torbillo, Grassini, Gobbini, Losi, Ribechini, Sartini. A disposizione: Petrilla, Eullo, Casini, Boccabolle, Carli. All. Bartaletti.

US GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi, Zarone, Passalaqua, Caoduro, Gamberi, Affabile, Benetello, Solari, Tenci. A disposizione: Turbanti, Corti, Bertoni, Presicci, Colli, Arrigucci, Cerboni. All. Pieri.

RETI: 4’ rig. e 5’ st Tenci, 19’ Benetello.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI B: Us Grosseto-Venturina 2-2

US GROSSETO: Conti, Busetta, Dani, Steri, Frediani, Sabatini, Graffietti, Fregoli, Bojinov, Generali, Pimpinelli. A disposizione: Manganelli, Nardi, Picci, Fommei, Palombo, Giulianini. All. Picardi.

VENTURINA: Pallini, Canessa, Larini, Mascherini, Cionini, Puliti, Micheli, Palandri, Regoli, Massini, D’Onofrio. A disposizione: Di Gregorio, Carducci, Barlettani, Borghesi, Bellini, Costagli. All. Orlandini.

RETI: 10’ st Pimpinelli, 12’ st Barlettani, 30’ st Palombo, 40’ st rig. Massini.