Vittoria tennistica per gli Under 17 del Circolo Pattinatori: espugnata Sarzana

GROSSETO – Difesa di ferro e attacco esplosivo: prosegue la striscia vincente degli Under 17 del Circolo Pattinatori Grosseto che espugnano la pista di Sarzana con un 6-0 frutto di una prestazione maiuscola. I biancorossi, guidati da Marco Ciupi, sono passati in vantaggio al 9′ con Alessio Casabauri, che ha firmato poi la quinta rete stagionale ad inizio secondo tempo. Dario Casini ha realizzato il tris, mentre la doppietta di Leonardo Ciupi (nella foto di Mimmo Casaburi), anche grazie ad una punizione di prima, ha chiuso il match. Nelle battute conclusive c’è gloria anche per Lorenzi Alfieri, che ha riscattato così l’errore nel tiro diretto. Il Sarzana ha cercato di reagire ma ha trovato sulla sua strada Raffaello Ciupi, che ha compiuto belle parate. Il Grosseto vince così la terza gara consecutiva , portando a 15 le reti segnate, mentre la porta rimane inviolata per 20′: finora solo il Castiglione, su rigore, è riuscito a far capitolare la difesa grossetana.

Under 17, Hockey Sarzana-Cieloverde Grosseto 0-6

SARZANA: Marcucci; Ferrandi, Marchetti, Danesi, Dentelli, Carrieri, Baldocchi. All. Davide Borsi.

CIELOVERDE GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Casini, Sorbo, Alfieri, Della Giovampaola, Cardi, Leonardo Ciupi, Casaburi. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Matteo Righetti.

RETI: nel p.t. all’8’47 Casaburi; nel s.t. al 3’20 Casaburi, al 7’14 Casini, al 15’55 Leonardo Ciupi, al 18’18 Leonardo Ciupi, al 19’16 Alfieri.

Niente da fare invece per la formazione Under 15 del Cp Grosseto, superata in via Mercurio, dalla capolista Follonica B, vittoriosa per 14-1 (primo tempo 7-1). I biancorossi di Marco Ciupi sono riusciti anche a passare in vantaggio, dopo 3’23 con Lumi Burroni. I follonichesi hanno pareggiato i conti con Polverini dopo un paio di minuti e hanno praticamente fatto girare il match a loro favore dopo i centri di Fabbri e Maggi tra il 10′ e il 13′. I giovani grossetani hanno provato a reagire ma la compagine azzurra ha mostrato di avere una maggiore esperienza.

Under 15, Cp Grosseto-Follonica 1-14

CP GROSSETO: Peruzzi Squarcia, Vittoria Masetti; Balducci, Cardi, Tognarini, Montomoli, Burroni (1), Francesco Masetti. All. Marco Ciupi.

FOLLONICA B: Grossi, Ernesto Maggi; Masconni, Agresti (2), Polverini (5), Fabbri (2), Margheriti (1), Arcangeli, Adriano Maggi (4), Biancucci. All. Franco Polverini.

ARBITRO: Davide Poli.