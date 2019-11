Tris di vittorie per l’Hc Castiglione, rose giovanili letali contro Follonica e Prato

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Weekend da ricordare per l’Hc Castiglione, che mette a segno un bel tris di successi fra prima squadra e rose giovanili. In Coppa Italia di Serie B il team di Biancucci esulta 5-1 al Casa Mora a spese del Cp Grosseto, più esperto sulla carta ma rivelatosi poco incisivo.

Dopo un inizio contratto, i padroni di casa spezzano gli equilibri con Montauti e raddoppiano con Maldini; nel secondo tempo il biancorosso De Virgilio accorcia le distanze ma appena trenta secondi dopo Biancucci le ripristina. Rigore per il Grosseto ma Astorino dice di no a Bianchi. Da questo momento i locali dettano legge dilagando con una deviazione volante dell’ex Lorenzo Biancucci e poi di nuovo con Maldini, che fissa il risultato finale sul 5-1. Esordio anche del secondo portiere Alessandro Donnini. Con questo successo i biancocelesti chiudono il girone di andata della coppa Italia serie B al primo posto, con quattro vittorie e una sola sconfitta, in coabitazione con Follonica e Siena, e per una squadra formata da sedicenni, quindi con grande margine di crescita, è un risultato decisamente importante.

La formazione di mister Biancucci: Astorino, Donnini; Biasetti, Montauti, Lorenzo Perfetti, Cabiddu, Guarguaglini, Lorenzo Biancucci, Emanuele Perfetti, Maldini.

Week end perfetto anche per le giovanili biancocelesti, entrambe vittoriose nei rispettivi incontri. La Under 17 di Biancucci piega il Follonica al Casa Mora per 2-0, dopo un derby bello e combattuto, dominato dall’equilibrio e dalle difese, entrambe ben organizzate. Il Castiglione forse ha più voglia di vincere e commette meno sbavature, portando a casa il bottino pieno. Tutto facile invece per la Under 13 di Brunelli, che domina e vince a Prato con il risultato di 13-1: una partita mai in discussione, nella quale il mister ha avuto modo di provare nuove situazioni per proseguire nella crescita evidenziata da inizio anno.

Le formazioni:

Under 17: Donnini A., Perfetti E., Guarguaglini (1), Mantovani L. (1), Santoni, Magliozzi, Mantovani M.

Under 13: Shareef, Ren, Fregonese (5), Malvezzi (1), Palushi(1), Donnini G. (3), Mugnai (3).