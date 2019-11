Pizzaioli, cuochi, camerieri, receptionist: ecco tutte le ultime offerte di lavoro nel settore turismo

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto – telefono 0564.416375 fax 0564.416375 – mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it – referente Francesca Tommasini. Orario di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 – mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca per assunzione a tempo indeterminato un pizzaiolo con esperienza forno a elettrico per pizze a teglia, no alloggio, pat b, automunito (cod11274).

Pubblico esercizio a Monte Argentario ricerca per assunzione a tempo indeterminato un cuoco con esperienza (cod 11304), un lavapiatti (cod 11305) e un cameriere per extra (cod 113069), non alloggio, personale della zona o zone limitrofe, pat b, automuniti.

Campeggio nella zona della Rocchette (Castiglione della Pescaia) ricerca per contratto a tempo indeterminato una reception con esperienza obbligatoria nei social media marketing buona/ottima con esperienza di accoglienza, lingua tedesca e inglese, pab b, automunita (cod 11347).

Pubblico esercizio a Civitella Paganico ricerca per contratto a tempo determinato per 10 mesi di lavoro urgente un cuoco per preparazione antipasti (cod11348) e un cameriere di sala con esperienza di gestione della sala (cod 11349) e un lavapiatti con esperienza minima nel settore orario serale o full time da ottobre 2019 con possibilità di alloggio.

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca per la prossima stagione un cuoco/a da marzo 2020 con esperienza nel settore, pat b (cod 11350).

Struttura alberghiera a Monte Argentario ricerca una figura al ricevimento (front desk agent senior /booking and sales agent revenue) il candidato dovrà conoscere in maniera ottimo l’inglese e preferibilmente una seconda lingua (tedesco o francese) si richiede esperienza di back office con conoscenza sistemi operativi quali booking engine e channel manager e creazioni pacchetti , conoscenza della contrattistica con agenzia e T.O periodo da un minimo di 7 mesi ad un massimo di 10 mesi. I colloqui inizieranno ad ottobre 2019 e una segretaria ricevimento e cassa con esperienza pluriennale di front office e ottima conoscenza della lingua inglese e una seconda lingua tra francese e tedesco buona.

Bar a Grosseto ricerca per tutto l’anno un aiuto cuoco con esperienza nel settore almeno minima preferibile contratto di apprendistato orario spezzato (cod 11394).

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un capo ricevimento con esperienza obbligatoria all’estero, conoscenza lingua inglese e tedesco, per 8 mesi di lavoro full time e gli altri part time verticale possibilità di inserimento all’interno della struttura (cod 11405) e un barman/capo sala con esperienza nel settore sia di cocktail che di gestione della sala conoscenza lingua inglese da aprile a novembre e possibilità di lavorare anche nel periodo delle feste natalizie (cod 11404).

Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca per la prossima stagione da aprile/settembre camerieri/e di sala con esperienza nel settore lingue richieste inglese e tedesco con possibilità di lavorare anche nel periodo delle feste di natale (cod 11406) e 2/3 figure di cameriere ai piani da aprile 2020 con esperienza nel settore orario di giorno (11407) aiuto cuochi con esperienza nel settore, pat b automuniti, per le feste nel mese di natale e capodanno e poi per la stagione da aprile 2020 (11426). Tuttofare di cucina con esperienza nel settore (11427) portiere turnante turni di giorno e serali abilità manuali e utilizzo del pc lingua inglese e preferibile lingua tedesca esperienza nella mansione (cod 11428)

struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca da pasqua 2020 per 6 mesi di lavoro una cameriera ai piani con esperienza nel settore pat b automunita orario di giorno (cod 11425).

Struttura alberghiera nella zona di Roccastrada ricerca un’aiuto cuoca con esperienza nel settore (cod 11420), una cameriera ai piani orario di giorno (cod 11424) e una cameriera di sala con esperienza nel settore (cod 11423) preferibile personale della zona da novembre 2019

albergo a Grosseto ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese (cod 11421).