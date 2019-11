Pistoia liquidato, vittoria a tre cifre per gli Under 14 della Pallacanestro Grosseto

GROSSETO – Esordio casalingo col botto per gli Under 14 della Pallacanestro Grosseto di coach Malentacchi che si impongono sul Pistoia Basket per 121-45 (27-11)(42-13)(18-13)(34-8). Partenza forte fin dai primi minuti per i grossetani che arrivano all’intervallo con un distacco di ben 45 punti contro una formazione pistoiese a ranghi ridotti e priva dei due top player Santi e Biagini, impegnati oggi con l’Under 15.

Nella terza e quarta frazione di gioco, spazio per tutto il pur sempre ridotto roster maremmano che respinge gli assalti dei pistoiesi, riuscendo ad aumentare il vantaggio fino al risultato finale di 121-45.



Inarrestabile Fei con 61 punti, in evidenza Rustici e Zaganjori autori rispettivamente di una tripla doppia l’uno e di una doppia doppia l’altro. Due punti in classifica che equivalgono ad una vera iniezione di fiducia per questo gruppo che si troverà ad affrontare, già da domenica prossima, un avversario ostico come Vela Viareggio.

Questa la formazione dei grossetani: Tanganelli 10, Rotini, Corridori 9, Zaganjori 11, Rustici 15, Torcolacci 2, Ginesi 13, Fei 61. All. Malentacchi.