Medaglie e fasce per le giovani della Ginnastica Mancianese al campionato nazionale

MANCIANO – Grande soddisfazione per la ASD Ginnastica Mancianese e le sue istruttrici, Samantha Ricci e Benedetta Lombardi, presenti al Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Artistica Femminile – 1° Memorial Patrizia Signor. Svoltosi a Cesenatico, l’evento ha visto tutte le giovani atlete maremmane farsi valere conquistando buoni risultati. Nella Categoria Pulcine primo grado, medaglia di bronzo per Ginevra Corridori; nella Categoria Giovani medaglia di bronzo per Aurora Bravetti; fascia argento per Viola Tommasi e Francesca Niccologi; medaglia d’oro per Giorgia Rossi che si è posizionata terza nella classifica generale Per la specialità Trave Asia Babbaini è seconda e sesta assoluta (3 attrezzi su 4). In gara anche Martina Dimaio, Ginevra Bassi, Linda Biagetti, Angelica Cherubini e Giorgia Martini.



Ottima posizione per Alice Tommasi che nella specialità Volteggio si è classificata decima su 104 partecipanti.

Alle premiazioni è intervenuto il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea che ha ricordato Patrizia Signor, scomparsa lo scorso 18 aprile e che per anni è stata tecnico e responsabile della commissione ginnastica artistica, oltre che docente e istruttore federale FIG; alla sua memoria è stato istituito il Premio Eleganza.