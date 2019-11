Goleada dei Giovanissimi del Follonica Gavorrano, Pulcini a testa alta al torneo di Sarzana

FOLLONICA – Fine settimana condizionato dal maltempo, che ha costretto al rinvio di una serie di partite nei vari campionati che interessano il Follonica Gavorrano. Pareggio in rimonta per gli Allievi provinciali di Marco Cacitti contro il Roselle. Partita a senso unico per i Giovanissimi 2005 che su un terreno infame hanno cercato di costruire azioni di gioco e hanno messo a frutto la loro superiorità.

Allievi provinciali 2003, Follonica Gavorrano-Roselle 1-1

FOLLONICA GAVORRANO: Mazzi, Adami (11’ st Lamek Porciani), Bicocchi (15’ st Caronia), Centrella (17’ st Gentili), Capitani, Tozzini, Haxhini, Gesi, Confortini (1’ st Biagetti), D’Argenzio (23’ st Spasenie), Kasa. A disposizione: Ioele, Toninelli. All. Marco Cacitti.

ROSELLE: Sangiorgio, Rossi, Bargelli, Gobbi, Borscia, Berardini, Ghezzi, Marrucci, Galli, Peralta, Iacobucci. A disposizione: Acierno, Petrarca. All. Coppola.

ARBITRO: Sinetti.

MARCATORI: 8’ Galli, 17’ st Biagetti.

Giovanissimi provinciali 2005, Manciano-Follonica Gavorrano 1-6

MANCIANO: Nesti (20’ st Miklasz), Menichetti, Rossi, Nuhi-Larizi (20’ st Bevilacqua), Santoni, Loffredo (25’ st Toninelli), Caccialupi (7’ st Casi II), Casi (1′ st Chelaro), Bernardi (22’ st Cappelletti), Angelini, Niko Klevis. A disposizione: Rossi, Bianchi. All Ginanneschi.

FOLLONICA GAVORRANO: Leandri, Santi (10’ st M. Fiore), Fratila (7’ st Mignetti), Rodrigues, Mogavero, Olivato, F. Fiore (13’ st D’Argenzio), Cassi, Sacchelli, Felici. A disposizione: Lorenzi. All. Ricca.

MARCATORI: 10’ Cassi, 25’, 13′ st, 34′ st e 37′ st Felici, 26’ Loffredo, 35’ M. Fiore.

Nel campionato Esordienti 2008 il Follonica Gavorrano si è ottimamente comportato a Paganico (1-2, 0-1, 0-2 i parziali). Bello lo spirito di squadra e ottimo il livello tecnico. Questa la formazione biancorossoblù: Ivan Franchi, Giulio Pimpinelli, Matteo Mucci, Kevin Lesaj, Mattia Ginanneschi, Lorenzo Grosso, Vincenzo Presta, Thomas Valdrighi, Aimene Gaya, Alessio Shira, Jousseff El Ammat, Ruan Soares. Reti: nel primo tempo Presta, Grosso, nel secondo tempo Ginanneschi; nel terzo tempo Soares, Ginanneschi.

I Pulcini 2010 del Follonica Gavorrano hanno invece partecipato al 7° memorial Idilio Lamioni di Sarzana. Un torneo impegnativo, vinto dal Genoa in finale con il Como e che ha visto al via anche società prestigiose come Pisa e La Spezia. I ragazzi biancorossoblù hanno giocato alla pari con tutte le formazioni affrontate, battendo nella fase eliminatoria il Picchi Livorno; nel girone finale sono invece arrivati terzi, grazie al successo sul Bogliasco e a due pareggi. Questi i ragazzi schierati da mister Michele Presta: Riccardo Cacciaguerra, Francescio Papini, Tommaso Stefanini, Tomas Ranieri, Samuel Senesi, Francesco Raiano, Tiago Mosca, Rocco Fiorini, Leonardo Rossetti, Cosimo Cilemmi, Amir Alfahied, Marco Mastrocola.