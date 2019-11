Due ori per la Judo Sakura ai giovanili, prmiati anche i maestri Galeoti e Peccianti

GROSSETO – Una domenica da ricordare per la società Judo Grosseto Sakura che ieri a Bagno a Ripoli al campionato giovanile ha portato via due ori splendidi. Medaglie con combattimenti tutti vinti per ippon conquistati da Edoardo Foiu e Dimitri Sprinceana; nella stessa manifestazione applausi anche ai maestri cintura nera 5 Dan Mauro Galeotti e Gino Peccianti, che sono stati premiati dalla federazione fijlkam com maestri benemeriti.