Delfino morto sulla spiaggia: stamattina il ritrovamento della carcassa

FOLLONICA – Un delfino morto è stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia della città, sul bagnasciuga nei pressi dello stabilimento Bagno Argentina.

Si tratta di un esemplare giovane di appena 50-60 centimetri, che probabilmente aveva oltrepassato la barriera antierosione e non è più riuscito a tornare in mare aperto. Il suo corpo non presentava segni evidenti di ferite.

Il ritrovamento poco prima di mezzogiorno da un passante. La Capitaneria di Porto insieme all’ufficio del Demanio Marittimo sono all’opera in questi minuti per rimuovere la carcassa destinata allo smaltimento.