Vela, il grossetano Edoardo Borioni campione interregionale nella classe Laser 4.7

MONTE ARGENTARIO – Con i risultati ottenuti nel corso del Meeting Zonale disputato nei giorni 12 e 13 ottobre scorsi nelle acque di Porto Ercole e organizzato dal Circolo Nautico e della Vela Argentario di Cala Galera, il grossetano Edoardo Borioni si è aggiudicato il titolo di Campione Interregionale (Toscana, Umbria, La Spezia e provincia) Classe Laser 4.7, aggiungendo ancora titoli al suo curriculum velico e al Circolo della Vela Talamone di cui è portabandiera (foo dalla pagina Facebook del CvT).

In attesa di scendere in acqua con le vele Radial e confrontarsi così nella nuova Classe Laser, Edoardo si sta allenando, sotto la guida di Marco Borioni, suo padre e tecnico Fìfederale socio CVT, in doppio con Francesco Noia, anche lui atleta CVT, per affrontare il Winter Trophy della Classe Snipe che si svolgerà a Talamone nei prossimi 1, 2 e 3 e per poi partecipare al Campionato Invernale Snipe – Trofeo Fosco Santini 2019 che si chiuderà, sempre nella acque di Talamone, con le prove conclusive dell’8 dicembre.

Ma non è tutto qui. Edoardo si conferma ai vertici della ranking list nazionale della Classe Laser 4.7: suo è infatti il decimo posto su 298 partecipanti. Un bel successo per Edoardo e per il Circolo della Vela Talamone.