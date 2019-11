BAROSI 6.5: Partita non semplice anche per le condizioni meteo. Riesce a dire la sua salvando in più di un’occasione la porta biancorossa e dando tranquillità ai compagni.

POLIDORI 6.5: Per una partita fisica su un campo difficile il mister lo sceglie a guardia della corsia destra e non sbaglia. (Dal 36’ st RAVANELLI SV: Entra per dare più spessore alla difesa e rischia, nel recupero, di segnare di testa il gol del raddoppio).

di 12 Galleria fotografica Grosseto-Cannara 1-0









CIOLLI 7: Rapido e chirurgico nelle chiusure salva più volte la propria area, soprattutto su calcio piazzato. Insieme a Gorelli chiude il transito a Bazzoffia e Del Sante, lasciano a bocca asciutta il Cannara.

GORELLI 7: Altra prova importante, dopo la sfortunata traversa di Scandicci, che permette al Grosseto di chiudere con zero gol subiti.

MILANI 6: Nonostante la condizione fisica non ottimale prova a dare il suo contributo con impegno. (Dal 34’ SABATINI 6.5: Entra deciso e grintoso in partita, dando una grande mano ai compagni e tenendo bene la corsia di sinistra).

VILIGIARDI 6.5: Tanto impegno in una partita difficile dovuta anche alle condizioni del campo. Tampona con grande diligenza in mezzo al campo. (Dal 30’ st FROSININI SV: Ultimo quarto d’ora di gioco per gestire il pallone e difendere il vantaggio).

SERSANTI 7.5: Di giovane ha soltanto l’età anagrafica, per il resto mostra un carattere e una determinazione da veterano. Magrini lo preferisce in mezzo al campo per la sua prestanza fisica e il giovane biancorosso lo ripaga con una prova egregia. Giganteggia in mezzo al campo, dà il suo contributo sui calci piazzati e trova addirittura il gol vittoria su splendido assist di Galligani.

CRETELLA 7.5: Un computer più che un giocatore. Accende la luce anche in una giornata buia di pioggia, ragionando e facendo girare palla da un compagno all’altro. Pericoloso anche da fuori area, Cretella sta ritrovando anche la migliore condizione fisica.

BOCCARDI 7: Prestazione brillante e in parte sfortunata. Vera spina nel fiano della difesa avversaria, fraseggia con Cretella e Galligani cercando nuovi varchi e puntando spesso l’uomo. Al 37’ sfiora di un soffio in scivolata il possibile gol del vantaggio. (Dal 18’ st GIANI 6.5: Vivace e pimpante tiene in costante apprensione la difesa del Cannara).

GALLIGANI 7: Altro giocatore rispetto a quello visto due settimane fa in casa contro la Sangiovannese. Dribbla, dialoga e si prende la responsabilità della manovra offensiva, cercando sempre il compagno più vicino. L’assist per Sersanti, fantastico, vale forse più di un gol. (Dal 30’ st DA POZZO SV: Ultimo quarto d’ora di qualità. Sfiora il raddoppio con un tirocross che Lori tocca sopra la traversa).

MOSCATI 6.5: Lotta, sgomita e porta via uomini alla retroguardia ospite. In attesa di tornare a segnare dà un grande contributo alla squadra.

STEFANI 7: Sostituisce Magrini sulla panchina biancorossa tenendo alta la concentrazione dei suoi fino alla vittoria finale.