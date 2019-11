Rigori fatali a Pomezia, quarto pareggio consecutivo per il Follonica Gavorrano

POMEZIA – Quarto pareggio consecutivo del Follonica Gavorrano sul campo del Pomezia (2-2). Un punto con molto amaro in bocca per i ragazzi di Paolo Indiani, raggiunti a cinque minuti dalla fine su un calcio di rigore, dopo essere riusciti a rimontare il gol iniziale di Fatati con uno straordinario uno-due di Lombardi e Brega sul finire della prima frazione. I maremmani, oltre ad una serie di palle goal, hanno avuto due grandi possibilità per chiudere l’incontro, su due calci di rigore concessi dall’arbitro Peletti di Crema, ma falliti da Conti e da Brega.

Nella ripresa i biancorossoblù hanno tenuto in mano la gara ma quando si stava materializzando il ritorno al successo è arrivata la doccia fredda del penalty (non chiaro fino in fondo) che ha permesso a Massella di riequilibrare le sorti dell’incontro. Conti e compagni hanno giocato una partita gagliarda, proseguendo il percorso di crescita, ma continuano purtroppo a rinviare l’appuntamento con i tre punti. Alla fine del match mastica amaro mister Indiani: «Sono due punti persi. E non potrebbe essere altrimenti quando sbagli due rigori per chiudere la partita. Peccato perché i ragazzi hanno disputato una gran bella partita».

Pomezia-Follonica Gavorrano 2-2

POMEZIA: Stasi, Ceparano, Colantoni, Usari, Ruggiero, Morelli, Gamboni (30’ st Ghosheh, 45’ st Fusaroli), Fatati, Massella, Bizzaglia, Bertino. A disp. Mastella, Di Emma, Lo Pinto, Arduini, Gallo, Cestrone, Tueto. All. Andrea Bussi

FOLLONICA GAVORRANO (4-3-3): Wroblewski; Ferrante, Placido, Bruni, Pietro Carcani; Conti, Berardi, Pardera (35’ st Galvanio); Lombardi (47’ st Rosa Gastaldo), Brega, Lamioni (25’ st Vanni). A disp. Niccolò Carcani, Dell’Aquila, Lepri, Valente, Ferraresi, Fracassini. All. Paolo Indiani.

ARBITRO: Peletti di Crema; assistenti Attardi di Ragusa e Scribani di Agrigento.

MARCATORI: 11 Fatati, 42’ Lombardi, 46’ Brega, 40’ st (ria.) Massella.

NOTE: Il Follonica Gavorrano ha fallito due calci di rigore, con Conti e Brega.

I risultati della 10ª giornata: Aglianese-Flaminia 2-1, Aquila Montevarchi-Scandicci 2-1, Foligno-Monterosi 1-1, Us Grosseto-Cannara 1-0, Pomezia-Follonica Gavorrano 2-2, Ponsacco-Albalonga 1-0, San Donato Tavarnelle-Grassina 0-1, Sporting Trestina-Sangiovannese 3-0, Tuttocuoio-Bastia 2-1.

La classifica: Monterosi 21 punti; Albalonga 19; Grosseto 18; Scandicci, Sangiovannese 17; Aglianese, Grassina 15; Foligno, Trestina, Ponsacco 14; San Donato Tavarnelle 12; Follonica Gavorrano, Aquila Montevarchi, Flaminia, Cannara 11; Pomezia 9; Bastia 8; Tuttocuoio 6.