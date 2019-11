Maremma Magazine: in edicola ed on line il numero di novembre

GROSSETO – La Maremma in 116 pagine… È in edicola e on line (dal 1°) il numero di Novembre di Maremma Magazine, l’unico mensile di informazioni turistiche e culturali interamente dedicato alla Maremma, alla sua gente, alle sue bellezze, alle sue eccellenze.

Tantissimi anche questo mese gli spunti per andare alla scoperta di una terra unica, sfogliando il 186° numero del magazine fondato nel 2003 dall’editore Celestino Sellaroli.

«“Sì al Corridoio Tirrenico”, la Maremma compatta manifesta perché è stanca di aspettare», «Si alza il sipario sulla Stagione teatrale grossetana 2019/2020: prosa, danza e belle proposte per i giovani», «Musica, cultura e solidarietà: il bel mix de “La voce di ogni strumento”, atto nono!».

E poi ancora: «Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio, venticinque anni di Sogni nel nome del Teatro!», «Morellino Classica Festival: tre parole che racchiudono il sodalizio tra la grande musica e la bellezza del territorio», «Il pittore maremmano Pietro Aldi (Manciano 1852-1888) per la prima volta in mostra a Firenze», «Alessandra Biondi (sindaca di Civitella Paganico), il secondo mandato è una sfida ancora più grande».

In evidenza altri due servizi: il primo dedicato al «Gruppo Tradizioni Popolari “Galli Silvestro” da 40 anni custode di una Maremma perduta», il secondo ad «Antonio Stelli, il critico d’arte del vino, innamorato della sua terra: la Maremma».

Per la rubrica «Di vino in cibo | I protagonisti dell’enogastronomia maremmana» l’approfondimento è tutto per la «La Pieve, quando in un progetto imprenditoriale e di vita viene messo il cuore».

«Il vino del mese» è Marujo 2016, il Sirah della Tenuta Casteani premiato ai Decanter World Wine Awards.

Infine, da segnalare anche nello spazio «Aziende al Top | Storie di imprese e di imprenditori di Maremma», un bel servizio dedicato a «Salumificio-macelleria “Antica Norcia”: 100 anni di passione e tenacia della famiglia Chiti».

E questi sono solo alcuni dei contenuti di novembre! Insomma, un altro numero da non perdere!

Maremma Magazine è in vendita nelle edicole di tutta la provincia di Grosseto e zone limitrofe.

Questo il link per acquistarlo e leggerlo anche on line (da PC, tablet e smartphone) https://goo.gl/pG3sGP

E per chi volesse abbonarsi alla versione cartacea, con in omaggio il CD “Canti e cantastorie di Maremma – I suoni della tradizione”, qui c’è il link per procedere http://maremma-magazine.it/wp-content/uploads/2019/06/Pagina-Abbonamento-2019-CD.pdf

Info: www.maremma-magazine.it

In copertina un tramonto sulla laguna di Orbetello (Foto di Francesco Belmonti)