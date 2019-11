Maltempo in Maremma: nubifragio in città. Un albero cade sulla provinciale

MANCIANO – Piogge e temporali sulla provincia di Grosseto. Mentre i questi minuti sta piovendo sulla città capoluogo un fitta pioggia, nel primo pomeriggio di oggi si è abbattuto un forte rovescio accompagnato da forti raffiche di vento nella zona di Manciano.

Per quanto riguarda la città di Grosseto per il momento non si registrano problemi alla viabilità. Anche i sottopassi sono liberi. Si raccomanda comunque la massima prudenza in caso di spostamenti.

La prima criticità registrata dall ufficio di Protezione civile del comune di Manciano è stata la caduta di una grossa pianta sulla strada comunale dei Pianetti che collega la Sr74 alla strada provinciale Follonata. La strada è al momento chiusa al traffico.

Sul posto i carabinieri e una squadra della Protezione Civile Misericordia specializzata nel taglio e rimozione piante insieme ad operai del Comune. Le operazioni sono seguite dal Sindaco Morini e Consigliere Giorgi in costante contatto con i tecnici comunali. Si estenderanno anche sopralluoghi e monitoraggi del territorio fino le ore 22:00, ora di cessazione allerta.