GROSSETO – Dopo le piogge di ieri e della notte e dopo l’estensione dell’allerta meteo con codice giallo da parte del centro funzionale della Regione Toscana, anche per la giornata di oggi sono attese piogge e temporali sul territorio regionale. Fenomeni intensi soprautto a nord e sulla costa.

In provincia di Grosseto le previsioni prevedono piogge e schiarite, ma non si escludono nuovi temporali e nuove situazioni critiche in questa domenica 3 novembre. Dalla cartina diffusa dal laboratorio regionale per il meteo, il Lamma, si nota come le piogge più intense sono concentrate nel nord ovest della Toscana.

I peggioramenti sono comunque attesi in serata. Per conoscere tutte le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare il nostro servizio meteo a questo LINK.

