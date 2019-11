Il montemeranese Umberto Ponticelli alla maratona di New York, Pallini: «Grande emozione e onore»

MONTEMERANO – “Siamo orgogliosi che il Comune di Manciano sia rappresentato alla Maratona di New York. Il nostro concittadino di Montemerano Umberto Ponticelli, partecipa all’edizione 2019 della gara più famosa del mondo”.

Lo spiega il vicesindaco Luca Pallini, in merito alla corsa di 42 chilometri di New York con inizio oggi domenica 3 novembre, il quale commenta: “Una grande emozione sapere che il logo del Comune di Manciano è presente sulla maglia che indossa un nostro conterraneo per la Maratona di New York. Siamo onorati di essere presenti a questa importante manifestazione internazionale grazie alla richiesta di partecipazione che Umberto ci fece qualche tempo fa”. “Saremo lieti di ospitare il nostro Umberto – parla il consigliere delegato allo Sport, Roberto Bulgarini – nella sala del Consiglio comunale appena farà ritorno da New York e sarà ricevuto dal sindaco Mirco Morini e da tutta la Giunta. Nel frattempo facciamo un grosso in bocca al lupo a Umberto”.