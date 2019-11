Grinta e cuore, primo successo stagionale per le Under 16 della Gea: Volterra ko

GROSSETO – Primo sorriso stagionale per le Under 16 della Gea Grosseto, che al Palasport di via Austria, hanno travolto la Carla Volterra (47-30) al termine di una gara tutta grinta e cuore. Le biancorosse hanno voluto fortemente questa vittoria e per le pisane non c’è stato niente da fare. La gara è stata equilibrata solo nel primo quarto, chiuso avanti dalle geine di un solo punto. Il divario si è fatto sempre più ampio, tanto che le grossetane sono andare all’intervallo lungo sul +9. Nel terzo quarto le ragazze di Luca Faragli sono volate via con un parziale di 14-3 che le ha fatte andare sul 40-20. Nell’ultima frazione il coach ha cambiato completamente quintetto e Volterra è arrivato a -17. Ottimi il comportamento di tutta la squadra, anche se merita una citazione particolare Anna Landi, classe 2006, che h messo insieme 14 punti con due belle triple.

Gea Basket Grosseto-Carla Unisex Volterra 47-30

GEA GROSSETO: Tanganelli 7, Di Stano 11, Panella, Landi 14, Nunziatini 3, De Michele 5, Apicella, Vinci, Saccardo 6, Tizzi 1, Faragli. All. Luca Faragli.

CARLA VOLTERRA: Cancelli 2, Bassini, Bolognesi, Ricciardi 5, Hyzmo 2, Cucci, Cordovani 4, Dessi 6, Ragli 8.

ARBITRO: Masucci.

PARZIALI: 8-7, 26-17, 40-20, 47-30.