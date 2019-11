Biancucci e Maldini trascinano il Castiglione, sconfitta in Coppa per il Cp Alice

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Circolo Pattinatori Alice chiude il girone d’andata della Coppa Italia di serie B con una sconfitta sulla pista dell’Hc Castiglione (5-1). I ragazzi di Alessandro Brizzi hanno giocato alla pari con il quintetto allenato da Raffaele Biancucci per quasi tutto il primo tempo subendo la rete dei Montauti al 17′ , dopo che Cabiddu si è visto fermare un rigore da Bruni. I padroni di casa sono andati al riposo sul 2-0 grazie a Maldini. Nella ripresa il Castiglione e il Cp Alice hanno avuto la possibilità per andare a segno: Cadibbu ha sbagliato il secondo penalty della serata, mentre Blu Burroni ha sciupato una punizione di prima.

Il Grosseto è comunque tornato in corsa all’8′ con la rete di De Virgilio, ma appena dopo trenta secondi Lorenzo Biancucci ha riportato il team locale sul +2. Bianchi ha avuto la possibilità di riaprire la gara ma ha fallito un rigore a 12 minuti dalla conclusione la squadra del presidente Pericoli ha preso il largo con Biancucci e Maldini.

La giovane squadra di Brizzi ha probabilmente sentito la fatica per il doppio impegno nel giro di tre giorni, ma ha fatto comunque vedere di essere in crescita (foto di Mimmo Casaburi).

Nell’altro match della 5ª giornata il Siena ha battuto (8-4) il Follonica B.

La classifica: Follonica A, Siena e Castiglione 9, Alice Grosseto 3; Follonica B 0.

Coppa Italia serie B, Hc Castiglione-Alice Grosseto 5-1

HC CASTIGLIONE: Astorino, Donnini; Biasetti, Montauti, Lorenzo Perfetti, Cabiddu, Guarguaglini, Lorenzo Biancucci, Emanuele Perfetti, Maldini. All. Raffaele Biancucci.

ALICE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciupi; Angeli, Blu Burroni, Bardini, Angeloni, De Virgilio, Rosati, Bianchi, Leonardo Ciupi. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI: nel p.t. al 17’05 Montauti, al 22’34 Maldini; nel s.t. al 7’54 De Virgilio, all’8’32 Biancucci, al 17’37 Biancucci, al 23’28 Maldini.

NOTE: espulsione temporanea (2′) Angeli e Bianchi.