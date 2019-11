Un nuovo centrocampista per il Follonica Gavorrano, ecco Alberto Rosa Gastaldo

GAVORRANO – Un nuovo arrivo dai bei trascorsi per la società biancorossoblù. “L’Us Follonica Gavorrano comunica – ha diramato la società – di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alberto Rosa Gastaldo, classe 1995, centrocampista, con alle spalle importanti trascorsi nei settori giovanili di Fiorentina e Torino. Giunge dal Chions (serie D) e sarà subito a disposizione di mister Indiani già dalla trasferta di domenica a Pomezia. Ad Alberto il più grande in bocca al lupo per l’inizio dell’avventura in maglia biancorossoblù”.

LA SCHEDA

ALBERTO ROSA GASTALDO

NATO IL 26 febbraio 1995 a Travesio

RUOLO Centrocampista

ALTEZZA 1,81.

Ha disputato il torneo di Viareggio sia con il Torino che con la Fiorentina, per complessive sei gare e un gol.