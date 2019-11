Sangiovannese al veleno, sconfitta esterna per gli Juniores del Grosseto

SAN GIOVANNI VALDARNO – Ko esterno per gli Juniores nazionali del Grosseto, superati 4-1 dalla Sangiovannese. Brutta partenza dei grossetani che subiscono in 17’ un uno due micidiale, figlio di disattenzioni, e che per larghi tratti del primo tempo subisce il dominio avversario. Nella ripresa, dopo 3’, arriva il terzo gol della Sangiovannese: punizione di Romanó e palla in fondo alla rete. I biancorossi cercano di reagire trovando con Riitano un bel gol, ma gli sforzi non bastano e nei minuti di recupero arriva anche il 4-1 finale.

Sangiovannese-Us Grosseto 4-1

SANGIOVANNESE: Berti, Masi, Bianchi, Vannini, Bindini, Pruneti, Lorenzoni, DiMare, Romanó, Giannini, Fantoni. A disposizione: Beni, Galilei, Bruno, Di Mella, Tiranno, Bencini, Forni, Garramane, Pagni. All.Pallari.

GROSSETO: Mileo, Chelini, Tropi, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Riitano, Cerretti, Bojinov, Rosi, Pratesi. A disposizione: Coppola, Fattoi, Lupo, Pineschi, Ottaviani, Palmieri, Meacci, Guazzini, Yildiran. All. Angeli.

MARCATORI: 7 e 17′ Fantoni, 3’ st Romanó, 9’ st Riitano, 46’ st Bencini.