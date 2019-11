Quinta di campionato, le ragazze della Gea a caccia di punti a San Giovanni Valdarno

GROSSETO – La Gea Grosseto, con un organico ridotto al minimo, fa visita domenica alle 18 al Number 8 San Giovanni Valdarno, nella quinta giornata del campionato di serie B femminile. Le ragazze di Luca Faragli, ancora a zero punti, sfidano un avversario finalmente alla loro portata che fino ad adesso ha conquistato solo due punti contro la Sisal Perugia (40-36).



“Il nostro obiettivo – dice coach Faragli – è sicuramente quello di portare a casa il primo successo anche se abbiamo evidenti problemi di formazione. Durante un allenamento a Siena Angela Sposato si è procurata una distorsione al ginocchio e non possiamo neanche contare sulla presenza delle 2005. Con sette giocatrici a referto sarà dura, ma ci proveremo con tutte le nostre forze”.

Nella gara contro la corazzata Pf Firenze, Camarri e compagne hanno palesato una crescita nella condizione atletica e nella trasferta in Valdarno sarà fondamentale riuscire a dosare le forze e a migliorare le prestazioni offensive. La presenza di una veterana come Francesca Picchi, accolta con grande entusiasmo dalle nuove compagne, ha dato nuova fiducia alla squadra che vuole cominciare a muovere la classifica per centrare l’obiettivo prefissato, la salvezza. Elena Furi ha ormai smaltito l’infortunio alla caviglia e Camilla Amendolea sta ritrovando la vena realizzativa. Due pedine fondamentali per la Gea per tornare da San Giovanni Valdarno con un risultato positivo, nonostante l’assenza della Sposato.

Le convocate della Gea: Elena Furi, Bianca Bellocchio, Giulia Camarri, Maddalena Masini, Camilla Amendolea, Francesca Benedetti e Francesca Picchi.

La classifica: Pallacanestro Firenze 8; Amatori Savona e Costone Siena 6; Papini La Spezia, Avvenire Rifredi e Basket Lavagna 4; Pall. Femminile Prato, Femminile Pontedera, Le Mura Spring Lucca, Number 8 S.Giovanni V., Florence Firenze 2; Pallacanestro Perugia, Gea Grosseto e Basket Pegli 0.

Marcatrici: Dragoni (Costone Siena) 56; Poletti (Costone Siena) 42; Amendolea (Gea Grosseto) 38; Furi (Gea Grosseto) 35; Bonaccini (Costone Siena) 28.