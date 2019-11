Primo successo con goleada per l’Atlante Grosseto, strapazzato il Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO – Arriva alla quinta di campionato il primo risultato utile da tre punti per La Rosa maschile dell’Atlante Grosseto, che spezza una serie nera con uno spettacolare 8-1 corsaro a spese del Cts Grafica. Dopo la bella prestazione del turno precedente, causa con una sconfitta di misura, stavolta i maremmani allenati da mister Alessandro Izzo coniugano buon gioco e punti andando a segno con Giuseppe Moccia, autore di una tripletta, Kaio Oliveira, Caio Finocchio, Joao Texeira, Pasquale Moccia e Gaetano Senesi. Solo una rete per i padroni di casa, che non sono riusciti a sfruttare il fattore campo.

Per i biancorossi è un successo importante per umore e classifica. “Abbiamo fatto una buona gara – ha commentato Izzo – sono da poco sulla panchina dell’Atlante ma il lavoro ci sta ripagando. Ora testa rivolta alla prossima gara contro la Poggibonsese, altro scontro diretto”.