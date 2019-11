GROSSETO – Edizione da record per Lucca Comics and Games 2019, l’evento internazionale che anche quest’anno ha portato nella città toscana decine di migliaia di appassionati del mondo dell’immaginazione e del gioco. Protagonisti come sempre i personaggi più amati di cartoni animati, fumetti, videogiochi e giochi da tavola e di ruolo.

Un mondo fantastico popolato da maghi, streghe, mostri, uomini e donne straordinari, zombie e paladini della giustizia, buoni e cattivi, costumi affascinanti e storie incantevoli.

di 22 Galleria fotografica Lucca Comics 2019









Tra i personaggi più rappresentati dai fan, i rapinatori con la tuta rossa e la maschera di Salvator Dalì, della Casa di Carta, la serie targata Netflix, che proprio in occasione di Lucca Comics ha prodotto uno show originale coinvolgendo i visitatori nella rapina della banca di Lucca.

E tra gli 80 mila visitatori della giornata di ieri c’era anche un gruppo di “rapinatori” davvero originali: due di loro avevano scelto due località maremmane come nome per la loro azione da malviventi. In particolare (come si vede nella foto in alto) Grosseto e Istia.

Lucca Comics and Games 2019 prosegue anche per la giornata di oggi (2 novembre) per concludersi poi domani, domenica 3 novembre.