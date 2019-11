La pioggia ferma la scuola calcio del Follonica Gavorrano, rinviate anche le gare di Juniores ed Esordienti

FOLLONICA – La pioggia caduta nella giornata di sabato ha costretto al rinvio della gara del campionato Juniores nazionali tra Follonica Gavorrano e Aglianese, per l’impraticabilità del campo “B” dello stadio Nicoletti di Follonica. Le due società dovranno adesso mettersi d’accordo per recuperare il match entro quindici giorni. Rinviate anche le gare di campionato che il Follonica Gavorrano doveva disputare in casa domani, domenica 3, dalla categoria Esordienti 2007 ai Primi Calci 2012.



I risultati della 8ª giornata del girone G degli Juniores nazionali: Fezzanese-Pontedera 0-1, Follonica Gavorrano-Aglianese rinv., Ghivizzano-San Donato Tavarnelle 2-2, Lucchese-Ponsacco 2-2, Real Forte Querceta-Aquila Montevarchi 1-1, Sangiovannese-Us Grosseto 4-1, Tuttocuoio-Seravezza Pozzi 0-1.

La classifica: Sangiovannese 16 punti; Ghivizzano 15; San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi Fezzanese 13; Follonica Gavorrano, Grosseto 12; Ponsacco 10; Real Forte Querceta 9; Seravezza Pozzi, Aglianese, Lucchese 7; Tuttocuoio 0. Fuori classifica: Pontedera 10.