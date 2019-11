Il Modena rimedia nel finale, pareggio consacrazione per il Circolo Pattinatori

GROSSETO – Finisce con un salomonico 3-3 il match clou della quarta giornata del campionato di serie A2 tra Edilfox Grosseto e Symbol Amatori Modena. Un risultato che consacra la formazione di Massimo Mariotti a protagonista assoluta del torneo cadetto. Una prestazione confortante, che lascia un po’ d’amaro in bocca per il terzo gol degli uomini di Baraldi, al limite del regolamento, ma che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

“La Big red machine” ha giocato alla pari, senza timori reverenziali, contro una delle favorite per la vittoria del campionato di serie A2, mettendo in mostra un quintetto di ottima qualità. Il Modena ha cercato di far sua la gara, ma ha trovato opposizione dalla difesa di casa. Le due squadre hanno dato vita ad un match tecnicamente bello, che ha divertito il folto pubblico presente nell’impianto di via Mercurio (foto di Mimmo Casaburi).



La prima frazione si è chiusa in parità dopo il botta e risposta iniziale. Dopo cinque minuti e mezzo di perfetto equilibrio, l’Edilfox passa in vantaggio con una bella conclusione di Saavedra alla prima occasione. Qualche istante dopo ci prova Gucci, ma Errico si difende con un bell’intervento. Grosseto insiste, ma il Modena trova, da distanza ravvicinata, il pareggio di De Tommaso poco dopo 10 minuti di gioco. Saavedra ha replicato immediatamente, ma il suo colpo vincente è stato annullato dall’arbitro per aver tenuto troppo alto il bastone. Il Modena prende coraggio e prova a raddoppiare prima con De Tommaso, poi con Montivero, il cui tiro viene deviato da Michael Saitta. La gara diventa sempre più interessante: nessuna delle due squadre riesce a trovare il varco giusto nella difesa avversaria. Il tiro di Buralli è troppo centrale per impensierire il portiere emiliano, che respinge con le protezioni anche un bel tentativo di capitan Gemignani. Modena non sta a guardare e si affaccia spesso dalle parti di Saitta. Nel finale di tempo diventano protagonisti Brunelli e De Tommaso che si vedono negare la rete da Errico, che interviene per due volte sul giocatore grossetano, e Saitta. L’Edilfox si salva nelll’ultimo minuto sulla traversa di De Tommaso.



L’inizio di ripresa è pirotecnico. L’Edilfox torna avanti dopo appena venti secondi con un bel diagonale di Buralli che fa secco Errico. Dopo pochi secondi arriva nuovo pareggio il pareggio di De Tommaso che sfrutta una carambola per superare Saitta, che gli si era parato davanti. Il Grosseto si ributta a testa bassa in avanti e Brunelli si guadagna un rigore che trasforma in maniera impeccabile. Buralli potrebbe firmare il poker ma il tiro va a sbattere sulla traversa e al 5′ anche il tentativo di Brunelli sbatte sulla traversa a portiere battuto. All’8′ arriva il 3-3 di Montivero con una conclusione a stecca alta che è stata contestata dai padroni di casa. Il portiere modenese blocca con il corpo la conclusione ravvicinata di Saavedra e il bravo Errico ferma molto bene la conclusione dalla sinistra di Carlo Gucci. Michael Saitta al 17′ si distende per deviare il tiro di Simone Gallo, sull’altro fronte è Brunelli a mettere a lato. Nelle ultime battute le squadre stanno più attente a non scoprirsi e alla sirena arriva un pareggio tutto sommato giusto, che permette alle due formazioni di rimanere imbattute.

Edilfox Grosseto-Symbol Amatori Modena 3-3

EDILFOX GROSSETO: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli, All. Massimo Mariotti.

AMATORI MODENA: Errico, Moncalieri; Montivero, Jofrè, Simone Gallo, De Tommaso, Capalbo, Ligabue, Manai, Alex Gallo. All. Massimo Baraldi.

ARBITRO: Donato Mauro di Salerno.

RETI: nel p.t. al 5’43 Saavedra, al 10’11 De Tommaso; nel s.t. al 0’20 Buralli, al 1’51 De Tommaso, al 2’39 Brunelli (rigore), all’8’15 Montivero.