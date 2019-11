Gemellaggio con la Francia: riparte la delegazione di Artannes sur Indre

ROCCASTRADA – Sono stati cinque giorni intensi nei quali gli amici francesi hanno potuto apprezzare le bellezze del territorio ed i suoi sapori tipici, nello spirito del rinnovarsi di una tradizione di scambi culturali che si svolge ininterrottamente con cadenza annuale. Non sono mancate escursioni sul territorio delle province di Grosseto e Siena e soprattutto momenti conviviali nelle frazioni del comune, dove le associazioni hanno saputo regalare momenti di allegria intorno a tavole imbandite con prodotti tipici locali che sono particolarmente apprezzati oltralpe.

“E’ sempre un piacere ospitare questi amici – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – che praticamente ogni anno ci fanno visita e che ci rendono consapevoli, grazie ai loro apprezzamenti, della bellezza del nostro territorio, della qualità dei nostri prodotti e dell’ospitalità dei nostri cittadini. Ringrazio per il suo impegno, il consigliere Antonio Mori, all’esordio nella sua veste di consigliere con delega ai gemellaggi, e tutte le associazioni e i semplici cittadini che hanno contribuito all’ennesimo successo di questo gemellaggio”.

“E’ stato un vero e proprio tour de force quello che abbiamo sostenuto in questi giorni – queste le parole del consigliere comunale Antonio Mori con delega ai gemellaggi – ma lo sforzo e la fatica messi in campo, sono stati abbondantemente ripagati dagli apprezzamenti da parte dei nostri cugini e dall’entusiasmo con cui le associazioni del territorio hanno collaborato per rendere piacevole la vacanza dei gemelli francesi”.

Il saluto di oggi è in realtà un arrivederci perché la macchina dei gemellaggi non si ferma, ma anzi sta già mettendo in campo idee per nuovi momenti di incontro che probabilmente vedranno già nella prossima primavera una delegazione roccastradina ricambiare la visita nella cittadina di Artannes sur Indre.