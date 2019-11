Ventuno squadre giovanili in campo per il Follonica Gavorrano, i Pulcini C pronti per il torneo Sport…ivando

FOLLONICA – Fine settimana particolarmente intenso per il settore giovanile del Follonica Gavorrano, con ventuno squadre che scenderanno in campo per disputare gare di campionato o tornei.

Gli Allievi provinciali 2003 di Marco Cacitti ospitano il Roselle domenica mattina alle 10 al Nicoletti; gli imbattuti interprovinciali 2004 (due vittorie e due sconfitte finora) ricevono invece sabato alle 15,30 in via Sanzio la Nuova Grosseto. Sabato in campo anche i Giovanissimi: i provinciali 2005 sono in trasferta a Manciano, gli interprovinciali 2006 se la vedono alle 15,30 al Baldaccheri contro l’InvictaSauro.

Negli Esordienti, i 2007 A giocano domenica alle 9,30 in via Sanzio contro la Nuova Grosseto Barbanella, i 2007 B domenica sfidano al “Valdrighi” il Real Castiglione della Pescaia. La squadra 2008 A ospita domenica alle 10,30 la Giovanile Amiata, la formazione B si esibirà a Paganico domenica, mentre il gruppo C duellerà sabato alle 16,30 al Nicoletti contro l’Us Grosseto.



Sabato saranno impegnate cinque delle sei squadre della categoria Pulcini: i 2009 A sfideranno al le 15,30 al “Varese Bertini” di Bagno di Gavorrano il Massa Valpiana, i B sono di scena in via Australia contro la Nuova Grosseto, mentre la squadra C di Marco Di Fiore è stata invita al Torneo Sport…ivando sul campo di San Miniato a Siena.

I 2010 A sono a Grosseto per affrontare la Nuova, mentre i 2010 B se la vedono alle 16 al Baldaccheri con la Virtus Maremma. Domenica infine alle 10, a Campi Alti, i 2010 C affrontano l’Invicta Sauro.

Nel weekend impegni anche per quattro squadre dei Leoni di Maremma, la società del presidente Stefano Bogi che lavora in sinergia con il Follonica Gavorrano.



I Primi Calci 2011 sabato affronteranno la Virtus Maremma allo “Scirea” di Ribolla, mentre la squadra C affronterà sabato alle 15,30 al “Bertini” di Bagno il Marina Calcio. I primi calci 2012 sono attesi invece a due concentramenti: la squadra A in quello organizzato dal Massa Valpiana, la B venerdì in via Lago di Varano a Grosseto ospite dell’InvictaSauro.

Prima uscita stagionale per la formazione Piccoli Amici 2013-2014-2015 del Follonica Gavorrano che disputano domenica mattina alle 10,30 al Baldaccheri un’amichevole con il Rosignano.