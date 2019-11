Super sfida fra imbattuti tra il Circolo Pattinatori e i gettonati Amatori Modena

GROSSETO – Il campionato di serie A2 di hockey pista è appena alla quarta giornata di andata, ma in questo fine settimana il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto è atteso alla prima prova della verità. Sabato alle 18 sulla nuova pista di via Mercurio arriva una delle favorite per il salto in A1, il Symbol Amatori Modena, un quintetto che affianca i biancorossi di Massimo Mariotti al secondo posto, grazie a due vittorie e alla partita annullata con il Maliseti.



In campo ci saranno dunque due compagini imbattute, che si sono presentate al via della stagione con l’obiettivo di ben figurare: gli emiliani per provare il salto di categoria, i grossetani per centrare i playoff dopo trentadue anni di assenza dalla serie A2.

I tifosi grossetani avranno insomma la possibilità di assistere, nel nuovo confortevole impianto al Verde Maremma, ad un incontro di altissimo livello. “La big red machine”, contro l’ambizioso Roller Bassano, ha lasciato intravedere grandi possibilità: gli innesti di Federico Buralli (capocannoniere della squadra con 4 centri) e di Pablo Saavedra hanno dato spessore e profondità ad un gruppo che gioca a memoria, dopo aver dominato la serie B nella passata stagione. Nell’esordio casalingo si sono viste giocate spettacolari, gol bellissimi. Contro il Modena servirà una conferma e i ragazzi dell’Edilfox in settimana si sono allenati duramente per farsi trovare pronti all’appuntamento.



Mariotti ha l’organico al completo, con Luigi Brunelli che ha completamente smaltito il leggero infortunio che lo aveva costretto al forfait nella trasferta di Trissino. Il Modena durante l’estate si è rinforzato con l’arrivo del portiere Fabio Errico e con l’argentino Martin Sebastian Montivero (cinque reti nelle prime due partite, con tre punizioni di prima realizzate), compagno di squadra di Saavedra e Buralli a Scandiano, che ha giocato anche a Viareggio. Attenzione anche a Filippo De Tommaso.



Le formazioni. Edilfox C.P. Grosseto: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli. Symbol Amatori Modena: Errico, Moncalieri; Montivero, Jofrè, Simone Gallo, De Tommaso, Capalbo, Ligabue, Manai, Alex Gallo. All. Massimo Baraldi. Arbitro: Mauro di Salerno.

Il resto del programma della quarta giornata: Sgs Servizi Forte Dei Marmi-Zetamec Roller Bassano, arbitro Righetti di Sarzana; Gsh Pordenone-Estrelas Molfetta, arbitro D’Asio di Lodi; Montecchio Precalcino-Cremona Hockey, arbitro Toti di Salerno; Hockey Thiene-Gsh Trissino, arbitro Giombetti di Reggio Emilia.