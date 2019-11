Quattro le formazioni in campo per la Gea, Under 18 in casa della capolista Montevarchi

GROSSETO – Sono quattro le formazioni giovanili della Gea Basket che scenderanno in campo tra sabato e mercoledì. La società del presidente David Furi schiera quintetti giovanissimi, sotto età, quasi sempre al primo anno di categoria, che devono fare esperienza prima di raccogliere i frutti del lavoro fatto in palestra. Le Under 16 guidate da Andrea Ciolfi, dopo le nette sconfitte contro la Pf Pisa e la Pallacanestro Piombino, ospitano sabato alle 18 in via Austria il Carla Unisex Volterra, formazione che occupa l’ultima posizione della classifica insieme alle biancorosse e al Pontedera.



Domenica alle 19 a Colle Val d’Elsa gli Under 15 di Alessandro Goiorani andranno a caccia della prima vittoria, dopo i preventivati ko contro l’Amiata e la Mens Sana Siena.

La Sposta-Menti Under 18 gold, dopo aver tenuto testa a Sb Arezzo, Mens Sana Siena e Virtus Siena con ottime prestazioni, martedì sera alle 18,30 vanno a far visita alla capolista Fides Montevarchi, con tre vittorie e nessuna sconfitta come la Tecnoil Arezzo, con l’obiettivo di confermare la crescita tecnica e di personalità vista nelle ultime settimane.

Le ultime a scendere in campo saranno le Under 14 di Luca Faragli che mercoledì 6 giocheranno alle 18 a Lucca contro Le Mura Spring. La rinnovata compagine biancorossa si è presentata disputando un buon primo tempo contro il Bf Pontedera. I giovanissimi Under 13 allenati da Lorenzo Morgia torneranno invece in campo il 13 novembre al Palagolfo di Follonica.