Mezzo Ironman, Francesco Palermo conquista anche Marrakech e chiude la stagione in crescendo

GROSSETO – Eccezionale risultato per Francesco Palermo al mezzo Ironman di Marrakech in Marocco, gara internazionale svolta nel mese di ottobre che chiude una stagione agonistica di grande prestigio per l’atleta santostefanese.

Per la prima volta un atleta grossetano riesce a conquistare il gradino più alto in una categoria master. Infatti Francesco, tesserato per la società SBR3, vince la categoria M55 con il tempo di 4 h 46′ classificandosi 103* su 1460 partenti. Eccellente l’organizzazione a questa prima edizione con i mt 2000 iniziali nuotati in un lago a km 90 da Marrakech, arrivati nella cittadina, dopo aver attraversato vari villaggi con migliaia di locali a osservare increduli il passaggio dei triathleti, si finiva con la frazione di corsa di km 21 nella zona antica del paese. La sua una gara ottima in tutte le frazioni con un finale di corsa eccezionale a dimostrazione di un periodo di forma al top riuscendo a raggiungere il suo obiettivo: la slot per la finale mondiale 2020 che si svolgerà in Nuova Zelanda.

Francesco chiude una stagione perfetta e in netto crescendo mettendo nel carniere risultati di spicco in particolare al campionato italiano di medio a Lovere, agli europei in Danimarca al mondiale di Nizza e al recente Ironman di Barcellona.

Trasferta purtroppo agrodolce per Lorenzo Petroncari alla finale mondiale XTerra di Maui,Hawaii;

dopo una buona frazione di nuoto, durante la frazione di MTB agganciandosi con un altro concorrente, finiva rovinosamente a terra senza per fortuna danni fisici ma bici distrutta e gara terminata. Dopo la cocente delusione Lorenzo è convinto che il prossimo anno sarà ancora più motivato e pronto a riprovare questa fantastica esperienza.