Gli Juniores del Follonica Gavorrano pronti per l’Aglianese, dalla prima squadra anche Cordovani e Ombra

FOLLONICA – La formazione Juniores nazionali del Follonica Gavorrano torna davanti al pubblico amico del “Nicoletti” di via Sanzio di Follonica per confrontarsi sabato alla 15 con l’Aglianese. Avversario non insormontabile sulla carta, che occupa la decima posizione della graduatoria, con 7 punti, cinque in meno dei ragazzi di Giulio Biagetti, reduci da una rotonda vittoria sul campo del San Donato Tavarnelle (4-1), al termine di una gara giocata davvero bene.

«Se affrontiamo la partita con l’Aglianese – dice l’allenatore Giulio Biagetti – con la stessa grinta mostrata a Tavarnelle Val di Pesa, possiamo proseguire la striscia positiva e rimanere nei quartieri nobili della graduatoria. I pistoiesi sono una bella squadra, ma sono stiamo allenandoci bene e con grande entusiasmo».

Biagetti dovrà fare a meno del difensore Lorenzo Giustarini (classe 2002), che si è procurato una distorsione durante un allenamento. Dalla prima squadra dovrebbero invece arrivare il centrocampista Gregorio Cordovani e il portiere Francesco Ombra.

Il programma della 8ª giornata (ore 15): Fezzanese-Pontedera, Follonica Gavorrano-Aglianese, Ghivizzano-San Donato Tavarnelle, Lucchese, Ponsacco, Real Forte Querceta-Aquila Montevarchi, Sangiovannese-Us Grosseto, Tuttocuoio-Seravezza Pozzi.

La classifica: Ghivizzano 14 punti; Sangiovannese, Fezzanese 13; San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Grosseto 12; Ponsacco 9; Real Forte Querceta 8; Aglianese 7; Lucchese 6; Seravezza Pozzi 4; Tuttocuoio 0. Fuori classifica: Pontedera 7.