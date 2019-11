Derby di bassa classifica per l’Atlante Grosseto: sfida esterna contro il Città di Castello

GROSSETO – Trasferta a Città di Castello per la formazione maschile dell’Atlante Grosseto, che domani sfiderà il Cts Grafica C5 per il campionato nazionale serie B di calcio a 5, girone D.

Dopo la positiva prova, ma infruttifera, di sabato scorso contro la forte compagine di Gubbio, il mister ha proseguito la settimana di preparazione per migliorare e caricare i suoi giovani ragazzi per vedere di invertire il momento negativo che comincia ad allungarsi dall’inizio del campionato. La gara in terra umbra è molto importante fra le attuali due ultime in classifica. Questi i convocati da mister Alex Izzo: Tamberi, Pasquini L., Gianneschi, Senesi G., Kaio Oliveira, Senesi D., Moccia P., Caio Da Silva, Joao De Brida, Falaschi, Moccia G., Duddù Triches. Fischio d’inizio alle ore 15.



Domenica mattina alle 11 al Palabombonera, gara importante per i giovani Under 19 di mister Fabio Soro, attualmente al comando del loro girone toscano, che affronteranno l’inseguitrice Calcetto Poggibonsese, avendo già riposato, per determinare chi potrà continuare a dominare imbattuto il girone. Da evidenziare il gruppo di questi giovani biancorossi ed in modo particolare i bomber gemelli Senesi che di domenica in domenica fanno a gara a chi marca di più, già autori di oltre venti reti in due.