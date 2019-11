Coppa Italia, Alice Cp di nuovo in campo per la sfida contro l’Hc Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Neanche il tempo per esultare per lacrima bella vittoria per l’Alice Cp Grosseto, che domani sabato sera scenderà di nuovo in campo per un altro derby di fuoco di Coppa Italia di Serie B sulla pista di Casa Mora contro l’Hc Castiglione di Biancucci e Mantovani, con inizio alle 20,45. Un avversario che mercoledì scorso ha subito la prima sconfitta dopo aver battuto Follonica e Siena.

L’elenco dei convocati comprende i dieci che hanno espugnato il Capannino: Bruni, Raffaello Ciupi; Angeli, Blu Burroni, Bardini, De Virgilio, Rosati, Alfieri, Bianchi, Leonardo Ciupi. Il programma della quinta giornata di Coppa Italia di serie B prevede anche Siena-Follonica B.



Sono due le formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto che scenderanno in campo in questo fine settimana. Gli Under 17, dopo le due vittorie nei derby con Follonica e Castiglione, sono di scena domenica alle 12 sulla pista di Sarzana. Per i biancorossi si tratta di un bell’esame di maturità contro un avversario che ha messo insieme 4 punti ma che è stato sconfitto (10-2) dalla capolista Ash Viareggio. Gli Under 15 sono impegnati sabato alle 15,30 in via Mercurio contro il Follonica B, formazione che guida la classifica a punteggio pieno con 9 punti, con 34 reti segnate e appena cinque subite. Il quintetto allenato da Ciupi e Saitta, ancora privo dell’infortunato Tommaso Giusti, è invece a caccia della prima affermazione.

Turno di riposo per i giovanissimi Under 13 allenati da Pablo Saavedra.