Cecina stracciato, la Pallavolo Grosseto esulta e vola al primo posto in Terza Divisione

GROSSETO – In terza divisione successo sul Volley Cecina per la Pallavolo Grosseto, che prevale con un secco 3-0 davanti al suo pubblico. Evidente la superiorità tecnica delle grossetane, che non hanno lasciato nessun margine di recupero alle avversarie tranne nel primo set vinto 25 a 23.

Buoni scambi e attacchi dal centro per i nostri centrali Rossi e Cipriani guidati sempre con attenzione dalla nostra super capitano Eleonora Giovannini. Buona la prova di inserimento per il libero Elena Ricci, classe 2005, entrato per sostituire le titolari Ciri e Cardarelli, infortunate.



Buono tutto il gioco in linea generale la squadra sta trovando un grande affiatamento. Le convocate: Federica Cipriani, Jessica Rossi,Camilla Cassi, Giorgia Cappuccini, Viola Corridori, Eleonora Giovannini Giovannini, Sally Xu, Elena Ricci, Sara Gigi, Chiara Bardini e Sabrina Cardarelli. All. Rossi. Dir. Acc. Laura Angeli.