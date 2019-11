Auto si ribalta nella notte: ferita una donna

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Incidente nella notte nel comune di Castiglione della Pescaia. Una donna massese di 44 anni è rimasta ferita sulla Sp 158 superata la galleria Querce mercato in direzione Punta Ala dopo che la sua auto si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento. Sul posto il personale medico del 118, che l’ha trasportata all’Ospedale Misericordia di Grosseto, e i Carabinieri per i rilevamenti.