Ruba sei bottiglie di whisky, scappa e si rifugia in un giardino privato: denunciato ventinovenne

GROSSETO – Un ventinovenne di origine congolese, con pregiudizi penali per reati di resistenza a pubblico ufficiale e rissa, è stato denunciato dagli operatori della volante della Polizia di Stato durante lo svolgimento del servizio finalizzato al controllo del territorio.

Ieri sera, intorno alle 19, il ragazzo avrebbe rubato sei bottiglie di whisky per un valore di oltre 70 euro alla Conad. Visto dal direttore del supermercato, hanno vanamente tentato di bloccarlo, ma il giovane è riuscito a scappare. Inseguito dallo stesso direttore, è stato raggiunto poco dopo dagli agenti della volante che lo hanno fermato all’interno del giardino di un’abitazione privata dove il ventinovenne aveva cercato di nascondersi. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e per violazione di domicilio.