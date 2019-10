Lavori sulle facciate, arrivano i contributi a fondo perduto

MONTEROTONDO – Il Comune di Monterotondo Marittimo ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzati ad incentivare interventi di manutenzione e restauro delle facciate, dei tetti, di grondaie, pluviali e calate, ai fini della riqualificazione urbana.

Possono accedere agli incentivi tutti i soggetti proprietari di immobili, ubicati nei centri urbani del territorio comunale, compresi gli enti privati e pubblici, le associazioni, le società e le cooperative con fini culturali o sociali, che intendono effettuare entro un anno dalla data di pubblicazione del presente avviso, interventi edilizi di manutenzione e restauro delle facciate e delle parti esterne dei propri edifici.

Le domande, compilate secondo il modello di richiesta “allegato A”, in copia cartacea o su supporto digitale, di cui si compone la proposta, dovranno essere recapitate entro il 31 agosto 2020 esclusivamente secondo una delle modalità seguenti: invio postale con raccomandata A/R, a mano o a mezzo corriere al seguente indirizzo: Comune di Monterotondo Marittimo, via Bardelloni n.69, 58025 Monterotondo Marittimo; consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, posto al piano secondo del Palazzo Comunale di via Bardelloni n.69, 58025 Monterotondo Marittimo; invio per Posta Elettronica Certificata (pec) al seguente indirizzo: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it.

Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Monterotondo Marittimo. Per ulteriori informazioni: ingegner Antonio Guerrini tel: 0566-906363 – e-mail: a.guerrini@comune.monterotondomarittimo.gr.it Geom. Omar Trainito tel: 0566-906364 – e-mail: o.trainito@cosvig.it.