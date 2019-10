Inaugurazione “Arte in Vetrina”: i negozi si trasformano in una galleria d’arte diffusa

CASTEL DEL PIANO – Castel del Piano si colora con l’arte di numerosi artisti locali. Per l’intero mese di novembre i negozi del Centro commerciale naturale di Castel del Piano si trasformeranno in una galleria d’arte diffusa. Abbellendosi dei dipinti degli artisti locali, con la manifestazione “Arte in vetrina” i negozi valorizzeranno la propria terra e offriranno i propri prodotti in una veste nuova.

“Per questa prima volta – spiega Alessio Gennari, presidente del Centro commerciale naturale di Castel del Piano – i protagonisti saranno i quadri, ma prossimamente daremo spazio anche alla scultura, alla fotografia e alle altre opere dell’estro ciolo e amiatino in generale. Questa iniziativa ha risvegliato in molti commercianti una inaspettata voglia di arte e di bellezza, tanto che per molti è stata anche l’occasione per rivedere le vetrine e renderle più artistiche”.

L’iniziativa è già in corso, come una sorta di anteprima, e sta riscuotendo un notevole successo di pubblico. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato prossimo, 2 novembre, alle 15,30, alla presenza del sindaco Michele Bartalini e dell’assessore agli eventi Renzo Nannetti.

I negozi coinvolti sono, a oggi, ben una trentina e altrettanti gli artisti, anche se, come fanno sapere dal Ccn, il numero dei partecipanti è in continuo aumento.

Per questa prima edizione gli artisti sono quasi tutti del territorio, ed alcuni sono stati anche autori del Palio. Si tratta di Dario Albanesi, Anna Prunai Guerrini, Bianca Maria de Luca, Marco Verecondi, Cristina Pellegrini, Swethlana Monaci, Marcello Fazzi (Tiniatus), Paola Filoni Ceramiche, Moreno Lesi, Jacopo Ginanneschi, Michele Guidarini, Cinzia Bardelli, Franca Landi, Grazia Savelli, Olga Lesi, Christine Persson, Mariangela Flamini, Domi Saccardi, Julia Ponche, Riccardo Marchini, Ilaria Serena, Carla Pelosi, Francesca Simonetti, Sandra Rossi, Fausto Arrighi, Marco Antonucci, Nives Englaro, Agostina Gualdani, Viola Niccolai.

“Un elogio al Ccn di Castel del Piano che ha realizzato, per la prima volta – commentano da Confcommercio Grosseto -, questa interessante iniziativa dove si ripropone un connubio che a noi piace tanto, quello tra arte e commercio, coinvolgendo i negozi del paese ed anche moltissimi artisti locali. Un modo per dimostrare che l’Amiata ha tanto da offrire, in tutte le stagioni. Invitiamo grossetani e turisti a visitare questa bella manifestazione”.

La lista dei negozi e degli artisti partecipanti è in continua evoluzione. Per tenersi aggiornati e per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook Centro commerciale naturale di Castel del Piano.